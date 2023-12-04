«Светлая память!» - на СВО погиб житель Карелии

В ходе проведения спецоперации погиб Маньков Владимир Юрьевич.
О гибели нашего земляка рассказал на своей странице в соцсети глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин.
Прощание с погибшим в ходе проведения СВО Маньковым Владимиром Юрьевичем состоится в четверг, 7 декабря, в 11.00 в Сквере воинской славы у Дворца искусств, сообщил глава района.
А в 11.45 все смогут проводить Владимира в последний путь в поселке Березовка (улица Центральная, 19).
«Выражаю слова соболезнования родным и близким бойца. Светлая память!» — написал Дмитрий Зацепин.
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