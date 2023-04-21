Светлана Стукалец: «Радует большое внимание к нашему району»

Депутат из Сегежи отметила, что району выделили беспрецедентные средства на ремонт дорог и мостов.

На этой неделе в Сегежском районе открыли движение транспорта по мосту через канал Ондской ГЭС. Сооружение реконструируют по Федеральной целевой программе развития Карелии.

«Это знаковое событие для Сегежского района – вместо аварийного моста мы получили современное сооружение на региональной дороге, которая связывает трассу «Кола» с Надвоицами и Сегежей. Даже не ожидали, что, по сути, новый мост построят так быстро. Проект масштабный, и без поддержки федерального центра и республики выполнить такую задачу району было бы не под силу. Реконструкцию моста включили в Федеральную целевую программу развития Карелии, которая реализуется по поручению Президента России. В этом, безусловно, большая заслуга главы республики Артура Парфенчикова. Теперь мы, жители района, очень ждем, когда откроется движение по Майгубскому мосту, который также реконструируют при федеральной и республиканской поддержке. В целом, начиная с 2020 года, на развитие дорожной инфраструктуры Сегежского района и города Сегежи выделена беспрецедентная сумма – более 6 млрд рублей», - отметила депутат Совета Сегежского городского поселения Светлана Стукалец.

Напомним, сейчас работы по реконструкции Ондского моста выполнены почти на 80%. Специалисты ведут работы на подходах к мосту, выполняют устройство дорожной одежды, наружных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения. Вскоре строители приступят к обустройству объектов энергетического хозяйства, благоустройству и озеленению территории. Подрядчик работает с опережением графика.