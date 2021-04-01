Светофор отвернулся от водителей в Петрозаводске (ФОТО)

В микрорайоне Ключевая на перекрестке сломался светофор.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" появилось фото светофора на перекрестке улиц Антонова и Репникова, где видно, как одна из секций повернута в другом направлении от водителей.

"Покраснел и отвернулся", – так прокомментировал ситуацию автор фото.

Судя по всему, верхняя секция светофора повернута в сторону от водителей, поднимающихся вверх по улице Антонова, поэтому последним следует быть внимательными при выезде на перекресток.