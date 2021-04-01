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Светофор отвернулся от водителей в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Происшествия
13:44, 02 Апреля 2021
фото: © паблик Вконтакте "ДТП Петрозаводска и Карелии"
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В микрорайоне Ключевая на перекрестке сломался светофор.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" появилось фото светофора на перекрестке улиц Антонова и Репникова, где видно, как одна из секций повернута в другом направлении от водителей.

"Покраснел и отвернулся", – так прокомментировал ситуацию автор фото.

Судя по всему, верхняя секция светофора повернута в сторону от водителей, поднимающихся вверх по улице Антонова, поэтому последним следует быть внимательными при выезде на перекресток.

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Комментарии

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Изя
2021-04-02 14:47:13
Правильно и сделал , дураков не любит его установивших . Половина их в городе просто не нужна . мешают движению. :)
ромео
2021-04-02 14:07:19
вот это новость
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