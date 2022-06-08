Светофор за 4,4 млн рублей установят на аварийном перекрестке в Петрозаводске

На пересечении Шуйского и Пряжинского шоссе до конца лета поставят светофор.

Определился подрядчик, который в этом году оборудует светофором перекресток, где часто регистрируют ДТП. Установкой объекта на пересечении Шуйского и Пряжинского шоссе займется ООО «Калевала». Об этом сообщили в администрации Карелии.

«Муниципальный контракт находится на стадии подписания. Светофор призван снизить аварийность участка, расположенного между Тепличным районом и Сулажгорой возле Пряжинского железнодорожного переезда», — говорится в сообщении мэрии.

Стоимость работ, которые планируют завершить до конца лета, составит около 4,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, водители микрорайона Петрозаводска, где идет строительство дороги, стоят в пробках и жалуются на работу светофоров.