Светофоры и «зебры» появятся еще на одном перекрестке в центре Петрозаводска

Администрация Петрозаводска планирует установить светофоры и сделать пешеходные переходы на перекрестке улиц Анохина и Гоголя.

Об этом сообщила сегодня на совещании в мэрии заместитель главы города Инна Колыхматова.

«Были многочисленные обращения по установке светофора на перекрестке Анохина-Гоголя. По этому вопросу работали совместно с ГИБДД. С учетом того, что в 2022 году были более аварийные участки в других районах города, только в 2023 году согласовали установку. В этом году там появится светофор, а также пешеходные переходы», — сказала Колыхматова.