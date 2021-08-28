Светофоры отключили на двух перекрестках Петрозаводска из-за аварии на сетях

В Октябрьском районе приостановлена работа светофоров из-за повреждения на электросети, сообщили в администрации города.

На двух пересечениях Октябрьского проспекта – с улицами Мелентьевой и Ленинградской – временно приостановлена работа светофоров. Неудобства связаны с повреждением на электросети. Восстановить работу светофора на перекрестке с Ленинградской улицей планируется в течение дня, на пересечении с улицей Мелентьевой – до конца недели.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными на указанных участках, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Ранее сообщалось, планируется установка светофора на выезде из Петрозаводска, где часто происходят ДТП.