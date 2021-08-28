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Светофоры отключили на двух перекрестках Петрозаводска из-за аварии на сетях

Новости. Общество
11:11, 31 Августа 2021
фото: © Паблик ВК «Костомукшский городской округ»

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В Октябрьском районе приостановлена работа светофоров из-за повреждения на электросети, сообщили в администрации города.

На двух пересечениях Октябрьского проспекта – с улицами Мелентьевой и Ленинградской – временно приостановлена работа светофоров. Неудобства связаны с повреждением на электросети. Восстановить работу светофора на перекрестке с Ленинградской улицей планируется в течение дня, на пересечении с улицей Мелентьевой – до конца недели.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными на указанных участках, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Ранее сообщалось, планируется установка светофора на выезде из Петрозаводска, где часто происходят ДТП.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Д.Ю
2021-08-31 11:35:54
Завтра детям в школу, а на Октябрьском как после войны. Молодцы. Чем всё лето занимались?
Самуил
2021-08-31 14:26:00
Д.Ю, в "рабочие поездки" ездили.
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