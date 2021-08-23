Светофоры погаснут сегодня на оживленном перекрестке в центре Петрозаводска

В среду, 25 августа, с 9.00 на Нижнем Чапаевском кольце будут отключены светофоры в связи с ремонтом линии электропередач, сообщили в администрации города.

По информации Фонда государственного имущества Республики Карелия, 25 августа в 9 часов отключат светофоры на пересечении улиц Чапаева и Шотмана (площадь Нижнее Чапаевское Кольцо).

Временные неудобства связаны с ремонтом кабельной линии электропередач.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными на указанном участке, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.