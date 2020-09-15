Светофоры в центре Петрозаводска погаснут ночью

Мэрия Петрозаводска просит водителей и пешеходов быть осторожными, поскольку в центре карельской столицы в ночное время могут не работать светофоры.

С 15 по 18 сентября после полуночи и до 5.30 утра на объектах, установленных на пересечениях Красноармейской улицы с улицами Гоголя и Максима Горького, будут производиться плановые работы. В связи с этим светофоры могут временно не работать. Об этом сообщают в мэрии города.

"Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными на указанных перекрёстках в ночной период, руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения", - говорится в тексте заявления мэрии города.

Ранее власти Петрозаводска обещали установить специальные светофоры на нерегулируемых пешеходных переходах возле школ.