Свежий асфальт в Петрозаводске уходит под землю

Новое асфальтовое покрытие тротуара в столице Карелии пришло в негодность.

На улице Державина в Петрозаводске провалился участок тротуара. По словам очевидцев, эта территория была отремонтирована месяц назад. Об этом информирует паблик «Живой Петрозаводск».

«На улице Державина месяц назад отремонтировали тротуар. И вот уже яма», — гласит текст поста.

Ранее сообщалось, как неизвестные выкопали яму на тротуаре в микрорайоне Петрозаводска и исчезли.