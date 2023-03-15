Свидание с девушкой закончилось для жителя Карелии в больнице и в тяжелом состоянии

В Сортавале местный житель избил до полусмерти нового приятеля бывшей девушки, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в январе 2023 года 37-летний житель Сортавалы направился к своему приятелю в квартиру жилого дома, поскольку узнал, что там может находиться его бывшая девушка. Хозяина квартиры дома не оказалось. Вместе с тем, мужчина, нарушая неприкосновенность чужого жилища, незаконно проник в квартиру.

Увидев в квартире постороннего мужчину со своей бывшей девушкой, ревнивый житель Сортавалы избил его почти до полусмерти. С полученными травмами потерпевший был доставлен в больницу. Здоровью мужчины был причинен тяжкий вред.

По уголовным делам следователями проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Допрашиваются очевидцы и свидетели преступлений.