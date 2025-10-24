Свидетелей смертельной аварии ищут в Карелии

В соцсетях ищут очевидцев аварии в Медвежьегорском районе, в которой погиб водитель.

Информация о поиске свидетелей появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Напомним, речь об аварии, которая произошла 18 октября на трассе «Вологда — Медвежьегорск».

— Ищем свидетелей, очевидцев ДТП, а также очевидца, который обратился в 112 за помощью и вытащил водителя из искореженного автомобиля ориентировочно по времени в 20:45 на трассе Вологда-Медвежьегорск (в шести км от Повенца), — обращаются пользователи соцсетей.

Напомним, смертельная авария произошла на автодороге «Вологда-Медвежьегорск» между поселком Повенец и деревней Габсельга (601 км). Как сообщали в МВД Карелии, водитель «Нива Шевроле» не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Мужчина находился в салоне один. Он погиб. Автомобиль эксплуатировался на летней резине, а трасса была покрыта льдом.

Информацию просят сообщать по номеру телефона +79114347394.

