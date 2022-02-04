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Свидетельства о смерти в России станут электронными

Новости. Общество
00:10, 08 Февраля 2022
фото: © Дмитрий Беркут/РИА Новости

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С 1 марта 2022 года медицинские свидетельства о смерти станут электронными по всей стране, а также появится единый федеральный реестр свидетельств о смерти, который будет вести Минздрав России.

Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Формирование электронного документа будет обязательным, а не по желанию граждан, разъясняет "Российская газета". Изначально все сведения, в том числе о причинах смерти, медорганизации будут вносить в информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), а оттуда информация поступит в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), Росстат и другие ведомства. Самим родственникам умершего этот документ не нужно будет никуда предоставлять. Бумажные медицинские свидетельства о смерти, например, приходилось приносить в органы ЗАГС, чтобы там сделали отметку о том, что человек умер.

По словам замминистра здравоохранения Павла Пугачева, переход на электронные медицинские свидетельства о смерти, с одной стороны, избавит родственников умершего от визита в медучреждение, с другой - изменит качество статистической информации. Он пояснил, что врачам предоставят цифровые инструменты, позволяющие более точно кодировать причины смерти. Доступ к электронным медицинским свидетельствам о смерти своих родственников граждане получат в личном кабинете на портале госуслуг.

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