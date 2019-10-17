Свидская и Кувшинова съездили в Париж, чтобы заинтересовать французский бизнес

Министерство экономического развития Карелии заметило заинтересованность ряда компаний Франции в закупках карельской продукции и инвестициях в промышленность региона.

Как сообщила пресс-служба Минэка, такой вывод следует из результатов поездки в Париж заместителя министра Янины Свидской и генерального директора АО "Корпорация развития Республики Карелия" Марины Кувшиновой. Они участвовали в Российско-Французском форуме малого и среднего бизнеса.

С какими французскими компаниями велись переговоры, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".