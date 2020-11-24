Свинину из очага африканской чумы пытались вывезти из соседнего с Карелией региона

В Вельском районе Архангельской области пресечен вывоз свинины из зоны, в которой установлен карантин по АЧС, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Карелии.

В минувший понедельник сотрудниками ГИБДД Вельского района было остановлен и досмотрен автомобиль, в котором местный житель вывозил за пределы карантинной зоны по африканской чуме свиней мясо общим весом 135 кг. Госинспектор Управления Россельхознадзора со слов владельца установил, что свинина была приобретена в магазине. В подтверждение гражданин предоставил ветеринарные сопроводительные документы с информацией о месте производства, реализации и ветеринарно-санитарном состоянии продукции. Однако на самом мясе клейма были размыты либо вообще отсутствовали. Соотнести клейма на свинине с данными о них в документах, чтобы удостовериться, что ветеринарные документы выданы именно на эту свинину, было невозможно. Следовательно, невозможно и подтвердить, что перевозимая свинина не станет источником распространения африканской чумы свиней в другие районы области или другие регионы.

Перевозчика свинины привлекли к административной ответственности. Мясо было изъято. После вынесения постановления об административном правонарушении будет принято решение об уничтожении свинины.

Напомним, в Вельске Архангельской области выявлен очаг АЧС. По результатам исследований, проведенных областная ветеринарной лабораторией, 17 ноября в двух пробах, отобранных от павших в личном подсобном хозяйстве свиней, обнаружен генетический материал африканской чумы свиней.