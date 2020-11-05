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Свинья съела откармливавшего ее на убой хозяина

Новости. Общество
23:30, 05 Ноября 2020
фото: Globallookpress.com
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Свинья убила и съела хозяина в мексиканском городе Сьюдад-дель-Кармен, штат Кампече.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание The Yukatan Times.

Вечером в субботу, 24 октября, родные мужчины по имени Уго (Hugo) пришли к нему домой и увидели его лежащим на полу в луже крови. Они также заметили, что одну из рук Уго жевала свинья.

Родственники подумали, что он жив, и попытались оттащить свинью, но безуспешно: животное продолжало поедать руку и плечо своего хозяина.

Парамедики Красного Креста прибыли на место происшествия, но было слишком поздно. Уго потерял слишком много крови и умер задолго до прибытия помощи.

Установлено, что свинья принадлежала погибшему. Уго откармливал ее, чтобы позже съесть. По словам родственников, незадолго до смерти мужчина выпил большое количество алкоголя.

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