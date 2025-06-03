Свинья укусила ребенка в антикафе в Петербурге

Необычное происшествие произошло в петербургском антикафе на Невском проспекте в Петербурге.
Как пишет «Фонтанка», мальчик из Москвы пострадал от зубов минипига. Мама с ребенком обратились за медицинской помощью накануне вечером. У малыша диагностировали укушенную рану одного из пальцев на правой руке.
Мальчику сделали прививку от бешенства и отпустили домой.
По предварительным данным, животное укусило посетителя во время кормления.
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