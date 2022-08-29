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«Свисают ноги»: глава Петрозаводска рассказал про обновление сквера на Кукковке (ФОТО)

Новости. Общество
08:20, 14 Сентября 2022
фото: Владимир Любарский / ВК

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Владимир Любарский принял участие в благоустройстве сквера Густава Ровио и отметил как достоинства, так и недостатки общественной зоны.

Глава Петрозаводска вместе с коллегами из Петросовета принял участие в посадке яблонь в сквере Густава Ровио. Помимо посадки деревьев, в сквере замостили пешеходную дорожку бетонной брусчаткой, а площадку у самого памятника — брусчаткой из малинового кварцита. Обновленную стелу дополнительно подсветили.

«Накануне в сквере появились новые скамейки. Но, как сообщили сегодня горожане, они очень неудобные для пожилых: из-за широкого сиденья подходят больше рослым людям, у остальных — свисают ноги. Отмечу, что мэрия еще не принимала работы, обязательно учтем этот наказ от жителей Кукковки. Конечно, благоустроенный сквер должен быть удобным для всех. Обратил также внимание, что под опорой освещения некрасиво выступает бетонное основание. Портит общую картину. Подумаем со специалистами, как его скрыть без ущерба общей концепции благоустройства», — рассказал градоначальник.

Владимир Любарский пообещал, что высадка яблонь на Ровио — не последняя акция по озеленению города. Сегодня в 18.00 подобная акция состоится в Спортивном сквере на Ключевой, а 15 сентября в 17.00 — в Кукковском сквере, куда глава города приглашает всех желающих.

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