«Свисают опасные сосульки», - жителей Петрозаводска предупредили в ЕДДС

С крыши дома в одном из районов Петрозаводска свисают опасные сосульки.
В единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска рассказали про опасные сосульки в одном из районов города.
Так, в ЕДДС поступило сообщение о том, что с крыши дома № 24а на Октябрьском проспекте свисают опасные сосульки. Сосульки заметили со стороны проспекта.
ЕДДС передала информацию для принятия мер в ООО «Гарантия-Плюс».
«Будьте внимательны и осторожны!» — предупредили в сети.
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