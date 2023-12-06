«Свисают опасные сосульки», - жителей Петрозаводска предупредили в ЕДДС

С крыши дома в одном из районов Петрозаводска свисают опасные сосульки.

В единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска рассказали про опасные сосульки в одном из районов города.

Так, в ЕДДС поступило сообщение о том, что с крыши дома № 24а на Октябрьском проспекте свисают опасные сосульки. Сосульки заметили со стороны проспекта.

ЕДДС передала информацию для принятия мер в ООО «Гарантия-Плюс».

«Будьте внимательны и осторожны!» — предупредили в сети.