«Свисают сосульки и ледяные глыбы», — предупредили в ЕДДС Петрозаводска

С крыши дома в одном из районов Петрозаводска свисают сосульки и ледяные глыбы.

В единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска рассказали про свисающие с крыши сосульки и ледяные глыбы в Первомайском районе города.

Так, с крыши дома № 3 по улице Северной свисают сосульки и ледяные глыбы.

ЕДДС передала информацию в УК «Жилой дом+».

Ранее мы писали о сосульке вполовину дома, которая испугала петрозаводчан.