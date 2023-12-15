«Свисают сосульки и ледяные глыбы», — предупредили в ЕДДС Петрозаводска

С крыши дома в одном из районов Петрозаводска свисают сосульки и ледяные глыбы.
В единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска рассказали про свисающие с крыши сосульки и ледяные глыбы в Первомайском районе города.
Так, с крыши дома № 3 по улице Северной свисают сосульки и ледяные глыбы.
ЕДДС передала информацию в УК «Жилой дом+».
Ранее мы писали о сосульке вполовину дома, которая испугала петрозаводчан.
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