Свисток спас жизнь бабушке, заблудившейся в лесу под Петрозаводском

Поисковики смогли найти ночью потерявшуюся в лесу пожилую женщину по свистку.

Историю поиска со счастливым концом рассказал участник отряда добровольцев «ЛизаАлерт». Поисковая операция проходила 21 сентября в лесу у Орзеги, где заблудилась пожилая женщина., пишет «МК в Карелии» со ссылкой на паблик отряда.

Выяснилось, что бабушка ушла из дома в 12:00, но куда никто не знал. Корзинку для грибов она с собой не взяла. Но добровольцы вышли на поиски в лес, один из поисковиков сопровождал кинолога МВД с собакой. Только в первом часу ночи один из добровольцев рассказал, что вроде слышал отклик. Но устремившиеся в то место, где слышались голоса, нашли там не бабушку, а ее родных. Они самостоятельно ночью занимались поисками.

«И лишь в 1.45 один из поисковиков услышал отчетливый свист. Это Таисия Степановна дула в свисток, который всегда носила с собой в кармане куртки. Сейчас-то он ей и пригодился», - пишет издание.

В каком состоянии была бабушка, знает «МК в Карелии».