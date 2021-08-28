Священник из Карелии нашел способ пополнить кредитную карту, собирая металлолом в лесу (ВИДЕО)

Православный священник Константин Савандер рассказал о способе заработать в карельском лесу, когда не хватает денег.

Священник Константин Савандер, известный своими эпатажными заявлениями и оригинальными советами, как прожить в непростое время, открыл подписчикам истину, что «карельский лес не даст тебе пропасть».

Находясь в лесу и собирая там металлолом (молотком выбивая арматуру из бетона), Савандер сопроводил свою работу такими фразами:

«Карельский лес не даст тебе пропасть. Всегда возможность есть пополнить баланс кредитной карты. В наше время денег ни за что не хватает. Приходится заниматься физическим трудом на свежем воздухе. Некоторые ходят в фитнес-клуб, в принципе - хорошее дело, но у нас свой фитнес-клуб на свежем воздухе, а не в душном подвале».

Выколачивая арматуру из бетона, Савандер сказал, что бетон в лесу «не очень хороший».

Судя по фото, священник собрал достаточно много металлолома.