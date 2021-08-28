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Священник из Карелии нашел способ пополнить кредитную карту, собирая металлолом в лесу (ВИДЕО)

Новости. Общество
13:08, 29 Августа 2021
фото: страница К. Савандера в ВК

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Православный священник Константин Савандер рассказал о способе заработать в карельском лесу, когда не хватает денег.

Священник Константин Савандер, известный своими эпатажными заявлениями и оригинальными советами, как прожить в непростое время, открыл подписчикам истину, что «карельский лес не даст тебе пропасть».

Находясь в лесу и собирая там металлолом (молотком выбивая арматуру из бетона), Савандер сопроводил свою работу такими фразами:

«Карельский лес не даст тебе пропасть. Всегда возможность есть пополнить баланс кредитной карты. В наше время денег ни за что не хватает. Приходится заниматься физическим трудом на свежем воздухе. Некоторые ходят в фитнес-клуб, в принципе - хорошее дело, но у нас свой фитнес-клуб на свежем воздухе, а не в душном подвале».

Выколачивая арматуру из бетона, Савандер сказал, что бетон в лесу «не очень хороший».

Судя по фото, священник собрал достаточно много металлолома.

 

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Комментарии

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Успешный
2021-08-29 14:24:35
За собой мусор как обычно не убрал. Куда припрется - обязательно либо яму выкопает, либо кучу создаст. Дизайнер ландшафтный.
User
2021-08-29 14:11:27
Еще в лесу можно собирать валежник, а физуху прокачивать в битве за просрочку у "Пятерочки". Сколеновстан - страна возможностей!
Вася
2021-08-29 13:57:45
Страна управляется в ручном режиме как и тогда. Приятно смотреть как на его общениях с плебеями старушки просят его починить канализацию
Беня
2021-08-29 13:57:02
Моя дачная кувалда, досавшаяся мне по наследству от предыдущих поколений фазендейров, с обоих сторон уплющена "цветочком". А у отца Константина кувалда как новая, выглядит так как будто это реквизит для съемок :)

Вася
2021-08-29 13:56:57
Брежневские времена напоминает, когда страной управляли горстка стариков
Вася
2021-08-29 13:52:49
новости сверхдержавы
Рафаэль
2021-08-29 13:41:41
"-Обедню небось уже не служите? -Где там служить! Прихожане по городам разбежались, сокровища ( металалом ) ищут. -Заметьте-свои сокровища! Свои! -Мне неизвестно-чьи, а только ищут." (с)
Успешный
2021-08-29 13:39:50
Яму возле театра закопай, фитоняшка блин.
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