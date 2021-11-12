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Священник из Карелии сравнил духовную жизнь с тренажерным залом

Новости. Общество
07:25, 29 Ноября 2021
фото: скриншот видео проповеди

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Православный священник Константин Савандер рассказал о том, как стать настоящим христианином.

Священник Константин Савандер, известный своими эпатажными заявлениями, дал совет тем, кто хочет стать настоящими христианами. Для этого он на своей странице в соцсети привел образное сравнение духовной жизни с походами в тренажерный зал.

«Что такое Крещение? Вот представьте, получаешь ключ от тренажерного зала. Ура! Смогу стать сильным! Но...кроме того, что ты можешь теперь попасть в тренажерный зал, нужно еще трудиться, для того чтобы сила в мышцах росла! Глупо, наверно, прийти пару раз в спортзал, посидеть на лавочке, а потом удивляться тому, что сила не растет? А тем не менее многие захотевшие стать христианами, так и делают. Мало просто креститься - надо еще и работать над собой, ходить раз в неделю в церковь (хоть на час), молиться регулярно, пытаться посты соблюдать... Естественно, смотреть за собой, не творить греха, стремиться делать добро ближним, выращивать в душе добродетель. Иначе - зачем креститься?» - пишет Константин Савандер.

Ранее Савандер предложил построить в Петрозаводске мост с панорамным видом.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
EP
2021-11-29 10:28:24
Хорошая аналогия. Правильная. Самый главный враг человека - он сам в лице собственных страстей: эгоизм, воровство, измены, злоба, зависть и пр. Победи себя, стань человеком ! Очень тяжело бороться с самим собой. А надо.
Изя
2021-11-29 10:01:20
Кроме отторжения эти деятели , никаких чувств и эмоций уже не вызывают )) :)
тетка
2021-11-29 09:49:15
РПЦ делает все, чтобы люди отвернулись от церкви и не понимает этого, жадность ум притупляет.
Изя
2021-11-29 09:59:51
тетка, уже притупила , донельзя ))) :)
Leopol'd
2021-11-29 09:30:20
Иисус как раз не настаивал на походах в храм! И был очень против торговли в храме. Пока все с точностью до наоборот!
горский еврей
2021-11-29 08:58:56
Нужно адекватно оценивать причины, по которым человек не ходит в храм.
Внешний вид и обычаи, отношение с людьми, или членство в определенной церкви не определяет того, является ли человек христианином. РПЦ уже давно не скрывает, что твоя душа без твоих денег н... никому не нужна.
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