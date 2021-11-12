Священник из Карелии сравнил духовную жизнь с тренажерным залом

Православный священник Константин Савандер рассказал о том, как стать настоящим христианином.

Священник Константин Савандер, известный своими эпатажными заявлениями, дал совет тем, кто хочет стать настоящими христианами. Для этого он на своей странице в соцсети привел образное сравнение духовной жизни с походами в тренажерный зал.

«Что такое Крещение? Вот представьте, получаешь ключ от тренажерного зала. Ура! Смогу стать сильным! Но...кроме того, что ты можешь теперь попасть в тренажерный зал, нужно еще трудиться, для того чтобы сила в мышцах росла! Глупо, наверно, прийти пару раз в спортзал, посидеть на лавочке, а потом удивляться тому, что сила не растет? А тем не менее многие захотевшие стать христианами, так и делают. Мало просто креститься - надо еще и работать над собой, ходить раз в неделю в церковь (хоть на час), молиться регулярно, пытаться посты соблюдать... Естественно, смотреть за собой, не творить греха, стремиться делать добро ближним, выращивать в душе добродетель. Иначе - зачем креститься?» - пишет Константин Савандер.

Ранее Савандер предложил построить в Петрозаводске мост с панорамным видом.