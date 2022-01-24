Священник из Петрозаводска предложил создать «трудовую армию» для уборки города от снега

Православный блогер считает, что волонтерам с лопатой можно было бы предоставлять льготы при поступлении в вуз.

Известный православный священник и блогер из Петрозаводска Константин Савандер разразился в социальных сетях гневным постом из-за плохой уборки города от снега. «Слушайте, ну, это невыносимо просто становится уже! Во дворы не заехать – обязательно застрянешь в сугробе, на трассе машину не поставить – завалено все снегом! Бедные пешеходы шарахаются от машин в сугробы или пытаются залезть на пешеходные тропки, высотой уже почти полметра местами», – написал священник на своей странице в «ВКонтакте».

Константин Савандер вспомнил о тех временах, когда каждый гражданин мог устроиться работать дворником.

«Это любили делать студенты, которые всегда нуждались в деньгах. С 5 утра почти вокруг каждого дома дворники худо-бедно вычищали подъезды, тротуары, проезды чистили. Их ходили и проверяли чиновники. Куда все это делось? Где «Сколково»? Почему нет массового выпуска «дронов-снегоуборщиков»? А, может, просто вернуть прошлый более-менее положительный опыт? И людей можно «подкормить». Неужели сейчас не будет людей, которые захотят тысяч за 15 в месяц иметь себе утренний «фитнес»-подработку вокруг своего дома?», – изумился православный блогер.

Отец Константин предложил создать «трудовую армию» из добровольцев для уборки города от снега. Как считает священник, волонтеров с лопатой можно было бы зачислять без конкурса в любой вуз после трех лет такого добровольчества.