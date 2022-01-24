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Священник из Петрозаводска предложил создать «трудовую армию» для уборки города от снега

Новости. Общество
13:46, 25 Января 2022
фото: © кадр из видео проповеди

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Православный блогер считает, что волонтерам с лопатой можно было бы предоставлять льготы при поступлении в вуз.

Известный православный священник и блогер из Петрозаводска Константин Савандер разразился в социальных сетях гневным постом из-за плохой уборки города от снега. «Слушайте, ну, это невыносимо просто становится уже! Во дворы не заехать – обязательно застрянешь в сугробе, на трассе машину не поставить – завалено все снегом! Бедные пешеходы шарахаются от машин в сугробы или пытаются залезть на пешеходные тропки, высотой уже почти полметра местами», – написал священник на своей странице в «ВКонтакте».

Константин Савандер вспомнил о тех временах, когда каждый гражданин мог устроиться работать дворником.

«Это любили делать студенты, которые всегда нуждались в деньгах. С 5 утра почти вокруг каждого дома дворники худо-бедно вычищали подъезды, тротуары, проезды чистили. Их ходили и проверяли чиновники. Куда все это делось? Где «Сколково»? Почему нет массового выпуска «дронов-снегоуборщиков»? А, может, просто вернуть прошлый более-менее положительный опыт? И людей можно «подкормить». Неужели сейчас не будет людей, которые захотят тысяч за 15 в месяц иметь себе утренний «фитнес»-подработку вокруг своего дома?», – изумился православный блогер.

Отец Константин предложил создать «трудовую армию» из добровольцев для уборки города от снега. Как считает священник, волонтеров с лопатой можно было бы зачислять без конкурса в любой вуз после трех лет такого добровольчества.

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Комментарии

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норкимо
2022-01-25 15:39:35
иди работай, лопату в руки в вперед
Дима
2022-01-25 14:32:42
Всегда забавно почитать новости из поповника
Koira
2022-01-25 14:26:03
Вот пусть возьмет лопату и чистит дворы от снега, а то только языком чешит.
Горожанин
2022-01-25 14:07:40
А волонтеров с ломом производить в академики.
Житель Карелии
2022-01-25 14:06:02
Испанский стыд (рука-лицо)..... Я бы на месте Савандера провёл обряд "изгнания бесов" из администрации Птз.
Саныч
2022-01-25 14:03:59
Предлагаю создать поповскую православную бригаду по уборке снега. Пусть делом займутся наконец-то.
Дима
2022-01-25 15:41:48
Саныч, +++. Хоть польза какая-то от них будет.
Leopol'd
2022-01-25 15:16:10
Саныч, +1
Опять же, хоть немного отработают украденные налоги!
Изя
2022-01-25 14:15:17
Саныч, ++++++++++++ , дельное предложение )))))
кир
2022-01-25 13:59:47
Поздно, уже совсем поздно и деньги где? Существующих на окладе дворников не можете заставить работать всю смену. Страна Советов. :)
Изя
2022-01-25 13:55:10
Батюшка совсем плох , бред у него не проходит )))) :)
Экспeрд
2022-01-25 13:53:51
Из нытиков и протестунов :)
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