Священник из Петрозаводска разработал "кресло-качалку-трансформер" (ФОТО)

Отец Константин Савандер смастерил диковинный предмет мебели и рассказал об этом в соцсети.

Константин Савандер изготовил разборное кресло-качалку, которое своими руками можно превратить в обычный стул. Об этом священник сообщил на своей странице в социальной сети.

"Кресло-качалка-трансформер. Если не нравится "качка", можно открутить "полозья" и отдыхать тихо", - написал он.

Ранее сын Константина Савандера изобрел стул на трех ножках. Сам священник мастерил игрушечные казачьи шашки, которые предлагал покупать в подарок детям.