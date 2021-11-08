Священник Савандер предложил построить в Петрозаводске мост с панорамным видом

Священник Константин Савандер выступил с идеей строительства пешеходного моста на Кукковке.

Константин Савандер считает, что на Кукковке, в районе Карельского проспекта, рядом с кольцевой дорогой, необходимо построить пешеходный мост. Об этом он заявил в соцсети. Он полагает, что таким образом можно обезопасить пешеходов и автомобилистов, которые создают затор в районе гипермаркета «Лента».

«Когда едешь по Кукковке, по Карельскому проспекту, в сторону Древлянки, приближаясь к „кольцу“, почти всегда — затор машин. Сначала стоишь на светофоре, а на „кольце“ пропускаешь испуганных пешеходов. Если сделать пешеходный мост, как на вокзале, то жизнь автомобилистов и пешеходов была бы лучше и безопаснее. К тому же пешеходный поток из покупателей ближайшей „Ленты“ здорово бы подрос», — объяснил он.

Также Константин Савандер считает, что с такого моста открывался бы красивый вид на город.

«А какая панорама открывалась бы взору с этого, возможно, будущего моста? Сказка просто! Что нужно сделать, чтобы этот мост появился? Посоветуйте!», — заявил Савандер.

Ранее православный священник Константин Савандер рассказал о способе заработать в карельском лесу, когда не хватает денег.