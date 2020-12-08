Священник Савандер возмущен новостями о возможной застройке парка защитников города в Петрозаводске

Священник из Карелии Константин Савандер заявил, что на территории парка на Кукковке проходили бои, а строить дома на братской могиле солдат недопустимо.

Константин Савандер считает, что чиновники "растопчут память павших", если допустят строительство домов в парке Защитников города, располагающемся на Кукковке, в районе новой "Ленты". Об этом священник написал в соцсети.

Савандер рассказал, что на указанной территории проходили бои, поэтому в земле могут находиться останки погибших бойцов.

"Высота 152.6 - героическое место Петрозаводска, где почти 3 дня наши солдаты геройски сопротивлялись захватчикам. На западном склоне этой "Кукковской горы", вероятно, есть незарегистрированное братское захоронение из, минимум, 7 человек. Мне не верится, что власти на такое согласятся. Это уж совсем надо растоптать память павших. Высота была официально открыта. На митинге выступила живой свидетель, которая видела на высоте останки верховых бойцов (не тех, которых ранее там в 41 году удалось нашим захоронить)", - заявил Константин Савандер.

Ранее в прессе появилась информация, что на территории петрозаводского парка Защитников города может начаться строительство многоэтажных домов.

Напомним, в парке Защитников города уже прошла вырубка леса. В пресс-центре мэрии Петрозаводска заявляли, что рабочие тогда срубили аварийные и опасные деревья, которые могут упасть на территории двух строящихся там детских садов.