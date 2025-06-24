Священника и руководителя Общества карельского языка в Финляндии обвиняют в мошенничестве

Бывший глава Финляндской православной церкви архиепископ Лев стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве.

Несуществующее уже Общество карельского языка в Финляндии оказалось в центре уголовного разбирательства. Руководство общества обвиняют в совершении трех преступлений, связанных с деньгами, выделенными Министерством образования и культуры: в особо крупном мошенничестве с государственными грантами, злоупотреблении средствами и серьезном нарушении правил бухгалтерского учета. Об этом пишут финские СМИ.

Общество для возрождения карельского языка и культуры в городе Йоэнсуу в 1995 году основал ушедший в прошлом году на пенсию глава Финляндской православной церкви архиепископ Лев (в миру Лео Макконен). В 2020 году общественная организация обанкротилась после того, как государство отказало ей в предоставлении грантов из-за подозрений, связанных с нецелевым использованием средств.

Прокурор выдвинул обвинения в мошенничестве и нарушении правил бухгалтерского учета против самого председателя правления Лео Макконена и секретаря общества, занимавшего этот пост до осени 2019 года. В ходе полицейского расследования в качестве подозреваемых проходили в общей сложности семь человек. В отношении остальных прокурор принял решение не предъявлять обвинения.

Добавим, что Министерство образования и культуры Финляндии провело специальную проверку финансовой деятельности общества, после чего попыталось вернуть государственные субсидии, выплаченные в 2017–2019 годах. Первоначально сумма к возврату составляла 325 000 евро, но впоследствии она увеличилась из-за начисленных за просроченные платежи процентов.

Сам Лео Макконен и бывший секретарь этой ассоциации опровергают обвинения.