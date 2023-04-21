«Святая Варвара» перекроет движение по трассе «Кола» в соседнем с Карелией регионе

В четверг, 15 июня, движение по федеральной трассе остановится на 45 минут из-за разводки Ладожского моста.
Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует, что 15 июня с 15.00 до 15.45 разведут Ладожский мост через Неву.
Вверх по реке пройдет теплоход «Святая Варвара».
Напомним, мост расположен на 41 километре автодороги рядом с деревней Марьино в Кировском районе Ленинградской области.
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