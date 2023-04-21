«Святой Петр» на два часа остановит движение в Карелию

В пятницу 7 июля движение по федеральной трассе «Кола» остановится на два часа из-за разводки Лодейнопольского моста.
Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует, что 7 июля с 13.00 до 15.00 разведут мост через реку Свирь.
Вверх по реке пройдет яхта «Святой Петр».
Напомним, мост расположен на 236 километре автодороги рядом с городом Лодейное Поле в Ленинградской области.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.
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