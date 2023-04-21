«Святой Петр» на два часа остановит движение в Карелию

В пятницу 7 июля движение по федеральной трассе «Кола» остановится на два часа из-за разводки Лодейнопольского моста.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует, что 7 июля с 13.00 до 15.00 разведут мост через реку Свирь.

Вверх по реке пройдет яхта «Святой Петр».

Напомним, мост расположен на 236 километре автодороги рядом с городом Лодейное Поле в Ленинградской области.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.