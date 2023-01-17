Святую воду можно набрать в течение дня у храмов Петрозаводска

«ПКС-Водоканал» доставили воду в три храма города.

Желающих набрать святой воды настолько много, что у храмов с самого утра образовались очереди. Но воды точно хватит всем. Подойти можно в течение всего дня до позднего вечера по адресам:

• Храм Великомученицы Екатерины, ул. Вольная, д. 1

• Крестовоздвиженский собор, ул. Волховская, д. 1

• Храм в честь Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона, ул. Сыктывкарская, д. 34

Напоминаем, что сегодня все плановые графики подвоза воды отменены. Завтра, 20 января, воду доставят к Крестовоздвиженскому собору в 9:00 и 11:00. В 8:30 АО «ПКС-Водоканал» подвезет воду на старую Кукковку и в Соломенное к детскому саду № 80. С 13:00 по графику водовозка будет в районе Соломенное. К 14:00 — в СКЗ и Томицы.