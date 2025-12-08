Связывающий два карельских района мост сдали в эксплуатацию

В Карелии открыли для движения мост на автодороге Суоярви — Койриноя.
В Суоярвском округе завершили ремонт моста на 51-м километре дороги Суоярви — Койриноя. Переправа связывает Суоярвский и Питкярантский округа.
— Ранее аварийный мост был ограничен по массе и находился в неудовлетворительном состоянии, что осложняло движение как грузового, так и легкового транспорта, — уточнили в Минтрансе Карелии.
Ремонтные работы, проведённые менее чем за 3 месяца, включали замену старой конструкции современным металло-деревянным мостом. Также обустроили подходы к мосту из щебеночно-песчаной смеси, укрепили откосы и установили барьерное ограждение.
Напомним, на время ремонта был сооружён временный мост, что позволило избежать остановки движения по стратегически важной трассе.
Отремонтированный мост сдан в эксплуатацию и открыт для проезда. Ранее в Минтрансе Карелии рассказали, смогут ли ускорить строительство моста на остров Риеккалансаари в городе Сортавала.