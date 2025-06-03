С погибшим на спецоперации земляком простятся на севере Карелии

В Беломорском округе в последний путь проводят павшего на СВО бойца.
Уроженец Беломорского округа Карелии Николай Иванов погиб на спецоперации, сообщили в официальном паблике администрации округа.
Прощание состоится 12 июня. Траурная церемония пройдет в 12.00 у траурного зала. Боец будет похоронен на кладбище поселка Сосновец.
В паблике принесли искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.
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