С погибшим на спецоперации земляком простятся на севере Карелии

Частная жизнь

В Научной библиотеке ПетрГУ презентовали книгу «Нина и Валентина: трудное начало». Это горькое повествование о жизни петрозаводчанки, в двухлетнем возрасте вместе с мамой, насильно вывезенной в немецкий рабочий лагерь в Гюнцбурге.