Свободные земельные участки под строительство магазинов и офисов появились в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска предлагает купить с торгов землю под строительство административных зданий, объектов спортивной и торговой деятельности.

Администрация карельской столицы сообщила о возможности приобретения с торгов земельных участков, расположенных на территории Петрозаводского городского округа. Среди разрешённых видов использования – размещение административных зданий, автосервиса, заправки, осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной и торговой деятельности.



Перечень таких земельных участков опубликован на сайте мэрии: http://www.petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/activi... Приобрести их может любое заинтересованное лицо.



Целевое назначение данных участков не является окончательным, так как государственная собственность на них не разграничена, уточнили в администрации города. Территории находятся в ведении Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия. Вид разрешенного использования может быть изменен на заявленный. В этом случае он должен быть согласован в соответствии с территориальной зоной, определенной Правилами землепользования и застройки города Петрозаводска в границах ПГО, утвержденными Решением Петросовета от 11 марта 2010 года № 26/38-771.



Более подробную информацию можно получить в управлении земельных ресурсов по телефону: 71-35-46, а также по электронной почте: sekretaruzr@petrozavodsk-mo.ru.

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