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Свободные земельные участки под строительство магазинов и офисов появились в Петрозаводске

Новости. Экономика
11:58, 16 Января 2021
фото: Столица на Онего
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Администрация Петрозаводска предлагает купить с торгов землю под строительство административных зданий, объектов спортивной и торговой деятельности.

Администрация карельской столицы сообщила о возможности приобретения с торгов земельных участков, расположенных на территории Петрозаводского городского округа. Среди разрешённых видов использования – размещение административных зданий, автосервиса, заправки, осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной и торговой деятельности.

Перечень таких земельных участков опубликован на сайте мэрии: http://www.petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/activi... Приобрести их может любое заинтересованное лицо.

Целевое назначение данных участков не является окончательным, так как государственная собственность на них не разграничена, уточнили в администрации города. Территории находятся в ведении Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия. Вид разрешенного использования может быть изменен на заявленный. В этом случае он должен быть согласован в соответствии с территориальной зоной, определенной Правилами землепользования и застройки города Петрозаводска в границах ПГО, утвержденными Решением Петросовета от 11 марта 2010 года № 26/38-771.

Более подробную информацию можно получить в управлении земельных ресурсов по телефону: 71-35-46, а также по электронной почте: sekretaruzr@petrozavodsk-mo.ru.

Ранее стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку.

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Комментарии

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12345
2021-01-16 13:44:53
Торговых площадей в полтора раза больше минимально необходимых. Кто-то испытывает нехватку? Резервируйте под школы, сады, поликлиники, чтобы потом не говорить, что места нет
Вася
2021-01-16 13:34:00
Россия хочет слезть с "Нефтяной иглы" - я думаю, что это хорошее решение, направленное на будущее страны.
Juniper59
2021-01-16 12:31:34
Помнится, когда сдавали "Лотос-Плазу" (как выяснилось, только первую очередь), была информация, что с её вводом потребность города в торговых площадях будет полностью закрыта.
Ещё не было второй очереди "ЛП", второй "Ленты", ТЦ на местах перевальского и древлянского рынков и многого другого.
Теперь то там, то сям стоят какие-то пустующие новодельные сараи с надписями "Аренда", как на Древлянке, 15.
Нам мало?
Вася
2021-01-16 13:40:10
Juniper59, Лопни от злости, но 70 процентов за магазины.
Лана Текучева
2021-01-16 12:53:12
Juniper59,

Видимо у Петромагазинска одно предназначение. Потребление, потребление и еще раз потребление вместо открытия новых производств.
Вася
2021-01-16 13:36:25
Лана Текучева, Не нравится-не ходи на выборы.
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