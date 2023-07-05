«Своих не бросаем»: жительница Петрозаводска рассказала историю спасения брата после ранения на СВО

Сестра связиста, бойца СВО в отряде БАРС-16 Сергея, рассказала историю ранения и помощи со стороны неравнодушных людей.

В июле 2022 года мой брат, служивший в десанте, а до этого с большим удовольствием занимавшийся в десантном клубе, отправился добровольцем на Донбасс, чтобы поддержать наших бойцов. Воевал в отряде БАРС-16. Девиз «Бывших десантников не бывает» — это про него.



Выполняя боевое задание в Красном Лимане, командир взвода, брат и еще один боец попали под минометный обстрел. Связь была оборвана, командир получил тяжелейшее ранение. Зная, что находится под прицелом, мой брат, рискуя жизнью, выдвинулся к поврежденному оборудованию, моментально выявил причину неисправности, восстановил связь и вызвал подмогу, однако сам попал под минометный обстрел и получил серьезные ранения.

Боевые товарищи быстро пришли на помощь и отвезли его в госпиталь в Лисичанск. Из-за сильной кровопотери у брата случился стволовой инсульт. Больше месяца он провел в реанимации в Луганском госпитале. Затем санавиацией Сергей был доставлен в Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского в Москве, где врачам удалось вывести его из критического состояния.



Как и с чьей помощью удалось поставить бойца на ноги и вернуться в Петрозаводск - читайте в нашем материале.