«Своими действиями вы негативно влияете на людей»: Сергей Щебекин опроверг информацию о массовой отмене рейсов

Министр дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии прокомментировал ситуацию с рейсами, которую обсуждают в СМИ.

Министр транспорта Карелии Сергей Щебекин прокомментировал ситуацию, связанную с прекращением движения по маршруту «Петрозаводск — Каскеручей через Кварцитный». Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что жители восьми населенных пунктов остались без транспортного сообщения.

По словам министра, ситуация преувеличена. Он уточнил, что речь идет об отмене рейсов по одному маршруту, который делал остановки в восьми населенных пунктах. Причиной стало увольнение водителя.

Сергей Щебекин подчеркнул, что министерство уже приступило к поиску нового перевозчика и планирует решить вопрос до 1 ноября, так как именно до этой даты работает прежний перевозчик. Он также отметил, что проводимые ремонтные работы на федеральной дороге облегчат привлечение нового перевозчика на этот маршрут.

«Доверяйте официальной информации в паблике уполномоченного органа», — добавил министр.