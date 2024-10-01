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Своими глазами увидеть «петеньки» и «катеньки»: жители Карелии познакомились с историей и работой Банка России в Петрозаводске

Новости. Общество
14:45, 01 Октября 2024
фото: Банк России

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Жителям республики показали уникальные памятные монеты и коллекцию редких банкнот.

Участники экскурсии рассмотрели коллекцию банкнот и монет, в том числе увидели подлинные пятисотрублевые банкноты «петеньки» с изображением первого русского императора и «катеньки» – банкноты номиналом сто рублей с изображением Екатерины II, об этом рассказали в пресс-службе отделения Национальный банка  Карелии.

Эксперты Банка России рассказали, как распознать мошеннические схемы, чем опасны услуги «черных кредиторов» и как действуют современные финансовые пирамиды. Посетители Дня открытых дверей познакомились с современными финансовыми сервисами и возможностями Системы быстрых платежей, узнали, как накопить на будущее с помощью программы долгосрочных сбережений.

Участники мастер-класса пополнили знания об общих признаках подлинности денежных знаков и потренировались самостоятельно находить на банкнотах защитные признаки. Они увидели, как выглядят купюры в ультрафиолетовом и инфракрасном излучении, а благодаря увеличительному прибору обнаружили на банкнотах различных номиналов множество микроизображений.

На фотовыставке «Петра творенья» посетители во всех деталях рассмотрели изображения уникальных золотых и серебряных памятных монет, тираж некоторых из них всего 500 экземпляров. Одна из монет этой серии – сторублевая золотая монета – посвящена истории Петрозаводска и его пушечно-литейного завода.

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