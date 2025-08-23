Свой флаг появился у Лахденпохской районной спортшколы

В День государственного флага РФ знамя с эмблемой школы подняли вместе с российским триколором.

Лахденпохская спортивная школа, которая готовится отметить 70-летний юбилей, получила уникальную эмблему и собственный флаг. С инициативой разработать символику выступила директор спортшколы Ирина Каява.

В объявленном конкурсе могли поучаствовать все желающие.

— До этого у спортшколы не было своего символа. И для нас было принципиально важно, чтобы он появился — как знак единства, командного духа и веры в наших детей и тренеров. К нам поступили работы и от совсем юных, и от взрослых художников. От всей души благодарю каждого, кто откликнулся! Сегодня флаг поднят у нашей школы. С этим флагом будут выходить на соревнования наши будущие чемпионы. Я верю, что не только дети, но и взрослые спортсмены Лахденпохья будут защищать честь родного района под этим знаменем — рядом с флагами России и Карелии, — отметила директор спортшколы Ирина Каява.

За основу эмблемы, которая украсила флаг, взяли эскиз победителя конкурса Дарьи Муллагалиной. Ей, а также участникам, занявшим 2-е и 3-е места, вручили призы.

Ко Дню флага России у физкультурно-оздоровительного комплекса восстановили флагштоки. И подняли знамя с эмблемой спортшколы вместе с государственным триколором, флагами Республики Карелия и Лахденпохского района, а также флагом Победы.

Кроме того, на территории ФОКа установили конструкции с флагами ведущих спортивных обществ России: «Спартака», «Динамо», «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА.

Добавим, что в День флага России Лахденпохская районная спортшкола также организовала большой спортивный праздник: легкоатлетическую эстафету и футбольный турнир.