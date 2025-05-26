Свой профессиональный праздник социальные работники отметили велопробегом

Велосипед - это рабочий инструмент тех, кто оказывает помощь пожилым людям на селе.

Велопробег прошел уже в четвертый раз.

«Могут меняться погода и маршруты оздоровительной велопрогулки, неизменным остаются отличное настроение участников классной инициативы и их искреннее желание поздравить друга друга с поистине значимым событием в начале лета — праздником самых неравнодушных и самых отзывчивых людей», — сообщили в паблике Комлексного центра социального обслуживания Карелии.

В этом году к велопробегу присоединились социальные партнёры из Санкт-Петербурга. Также сотрудников центра поддержали коллеги из других организаций социальной сферы. Они вместе прокатились от Футбольной аллеи (ст. «Спартак») до аллеи Воинской Славы.

В 2025 году велопробег посвятили 80-летию Великой Победы. И на одной из станций (а всего их было 4) участники марафона возложили венки к памятнику-стеле «Город Воинской славы» и почтили минутой молчания память павших в годы Великой Отечественной войны. Всего в республиканском велопробеге приняло участие более 500 сотрудников КЦСОН, из них 50 человек в Петрозаводске.

День социального работника отмечается 8 июня. Ранее мы рассказывали о Галине Кокориной, социальном работнике из Кондопожского центра, которая смогла перепеть профессиональную певицу Варвару. Вот такие талантливые эти люди, которые выполняют столь важную миссию.