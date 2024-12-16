Сворованные две бутылки виски привели ранее судимого петрозаводчанина к очередному уголовному делу

Камера видеонаблюдения записала преступные действия мужчины в одном из магазинов Петрозаводска.

В полицию Петрозаводска от сотрудников сетевого магазина в центре города поступило сообщение о краже там с прилавков пропал дорогой алкоголь.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к тайному хищения имущества причастен 33-летний петрозаводчанин, ранее судимый за аналогичные преступления. Мужчина дал признательные показания.

Как стало известно, злоумышленник зашёл в торговый зал и приметил две бутылки виски, одна из которых стоила более десяти тысяч рублей. Алкоголь он спрятал в рюкзак и вынес из магазина без оплаты. Произошедшее попало в объектив камеры видеонаблюдения. Похищенное, по словам подозреваемого, он выпил сам.

Ущерб составил почти 12 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в МВД Карелии.