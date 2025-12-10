Свыше 40 самолетов не смогли приземлиться в московских аэропортах в ночь на 11 декабря

Ограничения в столичных аэропортах сняли утром.
В ночь на 11 декабря более 40 самолетов не смогли приземлиться в аэропортах Москвы. Ограничения на прием и отправку рейсов были введены около часа ночи по московскому времени в связи с необходимостью обеспечить безопасность полетов. Ситуация привела к массовым задержкам воздушных судов, часть из них перенаправили в другие города.
По данным ТАСС, основанным на информации справочных служб и онлайн-табло, 20 бортов не смогли сесть во Внукове. Их перенаправили на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самару, Уфу, Екатеринбург и даже в Тбилиси. Еще 12 самолетов, следовавших в Домодедово, отправили в Уфу, Саратов, Казань и Нижний Новгород, а один рейс из Аддис-Абебы совершил временную посадку в Варшаве.
Около 13 рейсов не приняли в Шереметьево, их также перенаправили в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Астрахань. Кроме того, два самолета, летевших в Шереметьево, временно сели в Домодедове и Внукове. Еще три борта, следовавших в Жуковский, отправили в Самару и Нижний Новгород. В то же время аэропорт Жуковский принял два самолета, которые должны были лететь в другие столичные аэропорты.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО с вечера среды и до утра четверга сбили 32 беспилотных летательных аппарата, летевших к столице. Ограничения на работу аэропортов были сняты в 7:59 утра. К этому времени все аэропорты Москвы — Домодедово, Внуково, Жуковский и Шереметьево — возобновили нормальный прием и отправку рейсов.