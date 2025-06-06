Свыше 70% работников в Карелии страдают «синдромом самозванца»

Две трети работников республики сомневаются в своих профессиональных навыках. К таким выводам пришли исследователи платформы hh.ru.

По результатам опроса, чаще всего «синдромом самозванца» страдают специалисты без опыта (56%) и работники среднего звена (48%). Неспособность присваивать свои успехи свойственна молодым людям в возрасте до 24 лет (52%) и от 25 до 34 лет (40%). Среди респондентов в возрасте 35-44 лет, 45-55 лет и старше неуверенных в себе заметно меньше (28%, 17% и 15% соответственно).

При этом неуверенность в своих силах чаще проявляется у женщин. Например, на вопрос «насколько вы уверены в своих компетенциях» они чаще мужчин высказывали сомнения (40% против 29%).

Женщины чаще испытывают ощущение, что они недостаточно компетентны для своей должности (74% против 68% ответов мужчин), и сомнения в способности качественно выполнять свою работу (66% респонденток против 50% опрошенных мужчин). У них чаще возникают мысли о том, что они заняли свое место обманом (26% против 17%), и опасения, что их «разоблачат как непрофессионалов» (52% против 36%).

Опрос также показал, что сразу 78% работников считают, что их успехи на работе — это лишь результат удачи, а не их собственных способностей. Никогда не сомневались в своем успехе именно за счет собственных стараний и способностей лишь 21% респондентов, остальные затруднились ответить.