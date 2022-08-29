Свыше двух с половиной миллионов рублей задолжал детям житель Карелии

Всего с начала 2022 года судебные приставы-исполнители в республике взыскали 168 миллионов рублей.

На брифинге, посвященном вопросам взыскания алиментов, ведущий специалист-эксперт учебно-методического отдела УФССП Карелии Илья Гульчук рассказал о крупнейшем долге, накопленном одним из неплательщиков в республике — более 2, 5 миллионов рублей.

Всего за 7 месяцев 2022 года Управление возбудило 3274 исполнительных производства о взыскании алиментов. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество исполнительных производств заметно увеличилось — в прошлом году было возбуждено лишь 2797 исполнительных производств.

С различных должников приставы-исполнители за те же 7 месяцев взыскали 168 миллионов рублей. Сумма взысканных долгов также увеличилась — за январь–июль 2021 года судебные приставы взыскали с неплательщиков около 120 миллионов рублей.