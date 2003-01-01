Свыше миллиона рублей начислил себе экс-глава Пудожского района в виде премий и надбавок

Необоснованное денежное поощрение экс-главе Пудожского района придется вернуть в бюджет.

Прокуратура Пудожского района провела проверку. Установлено, что в период с декабря 2022 года по декабрь 2023 года бывший глава муниципального образования Алексей Зубов издавал распоряжения о выплате себе премий в общей сумме свыше 280 тысяч рублей и увеличении надбавки за особые условия службы в сумме более 780 тысяч рублей.

— Это не было согласовано с Советом Пудожского муниципального района, — уточнили в Прокуратуре.

Прокурор направил в суд иск о признании распоряжений незаконными и недействительными. Ведомство потребовало взыскать с него в бюджет муниципального образования свыше 1 миллиона рублей. Суд требование удовлетворил.

Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.

Напомним, полномочия главы района Алексей Зубов сложил 15 апреля этого года. По его словам, не все из задуманного получилось. Есть еще немало острых вопросов, требующих решения. Качество питьевой воды, уборка, ремонт и содержание мостов и дорог, уличное освещение в поселках, доступность медицинских услуг — все эти требования и претензии пудожан абсолютно справедливы и закономерны. Он отметил, что для дальнейшего эффективного взаимодействия республики и муниципалитета нужно уступить место руководителя администрации новому человеку со свежими идеями и подходами, который придаст дополнительный импульс развитию района. Он добавил, что интересы пудожан всегда для него были на первом месте.