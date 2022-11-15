Сын главы Карелии принял присягу

Артур Парфенчиков рассказал, какими словами напутствовал сына на военную службу.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что его сын принял военную присягу.

Позади, по словам Артура Парфенчикова, у сына трудные дни учебки, а впереди служба.

«Мужчины присягают один раз в жизни. Такими словами напутствовал сына, за которого молюсь, которым горжусь», - признался глава Карелии.

И судя по шевронам, служить сыну главы Карелии предстоит в инженерных войсках.