Сын главы Карелии принял присягу

Артур Парфенчиков рассказал, какими словами напутствовал сына на военную службу.
На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что его сын принял военную присягу.
Позади, по словам Артура Парфенчикова, у сына трудные дни учебки, а впереди служба.
«Мужчины присягают один раз в жизни. Такими словами напутствовал сына, за которого молюсь, которым горжусь», - признался глава Карелии.
И судя по шевронам, служить сыну главы Карелии предстоит в инженерных войсках.
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