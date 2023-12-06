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Сын главы Прионежья судится с мэрией Петрозаводска из-за транспортной реформы

Новости. Общество
10:30, 08 Декабря 2023
фото: © «Живой Петрозаводск» / ВК

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Константин Сухарев является единоличным учредителем шести частных транспортных компаний в карельской столице.

Противостояние между городской властью и фирмами, которые взяли на подряд обслуживание автобусных маршрутов в Петрозаводске, началось в конце 2022 года, когда на свет появилось постановление местной администрации N4334 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в Петрозаводском городском округе». В приложениях к этому документу и содержалась та самая транспортная реформа, о которой столько говорили чиновники.

Авторы реформы рассчитывали на то, что из города исчезнут все старые ПАЗики, а им на смену придут комфортабельные автобусы. Но маршрутчики с нововведениями не согласились.

Перевозчики подали в Петрозаводский горсуд иск с требованием отменить муниципальный нормативный акт, и Фемида встала на их сторону

Городские власти обжаловали решение суда первой инстанции, и 4 декабря Верховный суд республики решил вернуть дело на новое рассмотрение.

Из открытых источников стало известно, что учредителем всех шести «маршрутных» компаний, которые судятся с мэрией, является один человек — сын главы Прионежского района Вадима Сухарева Константин. 

Таким образом, нетрудно догадаться, кто действительно управляет шестью «взбунтовавшимися» перевозчиками. Все подробности разворачивающегося скандала читайте в материале «Кто тормозит транспортную реформу в Петрозаводске». 


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