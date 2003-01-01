Сын костомукшанки оформил на мать кредит без ее ведома

41-летний житель Костомукши оформил кредит на 75 тысяч рублей по паспорту спящей матери.
В Костомукше женщина пожаловалась полиции на мошенников, которые без ее ведома оформили на нее кредит, позже выяснилось, что киберпреступником оказался ее собственный сын. По данным МВД, 41-летний мужчина дал признательные показания. По статье о мошенничестве возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
Подозреваемый рассказал, что в ноябре был у матери в гостях, когда она заснула, он нашел ее паспорт и использовал персональные данные для оформления кредитной карты на 75 тысяч рублей.
-Ежемесячные платежи мужчина не вносил, деньги потратил на собственные нужды. В связи с неуплатой кредитор начислил пени, которые значительно увеличили сумму задолженности, -рассказали в полиции.
Женщина узнала про кредит только после того, как ей начали звонить из банка и требовать погасить кредит.