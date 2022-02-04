Сын представителя главы Карелии в парламенте Юрия Шабанова начал продавать свой мед за границей

Продукция под брендом «Мёд Карелии», основанным Михаилом Шабановым, вышла на международный рынок.

Сын представителя главы республики Юрия Шабанова получил помощь Центра поддержки экспорта.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики.

«Наверное многие слышали про бренд „Мёд Карелии“ и даже пробовали продукцию компании, но немногие могут себе представить, что теперь этот мёд доступен для покупки во всем мире, его уже купили жители Майами и оставили прекрасные отзывы на страничке компании международной электронной торговой площадки eBay.com», — сообщили в министерстве.

Начать продажи через этот маркетплейс Шабанову помог Центр поддержки экспорта РК. Такую помощь он оказывает всем предпринимателям, которые хотят продавать свою продукцию на экспорт.