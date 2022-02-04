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Сын представителя главы Карелии в парламенте Юрия Шабанова начал продавать свой мед за границей

Новости. Экономика
09:29, 07 Февраля 2022
фото: © Минэкономразвития Карелии

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Продукция под брендом «Мёд Карелии», основанным Михаилом Шабановым, вышла на международный рынок.

Сын представителя главы республики Юрия Шабанова получил помощь Центра поддержки экспорта.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики.

«Наверное многие слышали про бренд „Мёд Карелии“ и даже пробовали продукцию компании, но немногие могут себе представить, что теперь этот мёд доступен для покупки во всем мире, его уже купили жители Майами и оставили прекрасные отзывы на страничке компании международной электронной торговой площадки eBay.com», — сообщили в министерстве.

Начать продажи через этот маркетплейс Шабанову помог Центр поддержки экспорта РК. Такую помощь он оказывает всем предпринимателям, которые хотят продавать свою продукцию на экспорт.

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Комментарии

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Leopol'd
2022-02-07 09:49:33
Молодец. Хотя не совсем понятно, зачем в теплой стране, с хорошими условиями, покупать мед, полученный через сахарный сироп?!
Экcперд
2022-02-07 10:00:07
Leopol'd, сашка, завидуешь ? Зачем гале с васей пальмовое масло ?
сникерс
2022-02-07 09:36:32
главное родится в нужной семье
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