Сын разочаровал Нагиева обнаженным фото

Кирилл Нагиев ранее не делился с поклонниками откровенными фотографиями. Наконец он выложил снимок с обнаженным торсом.

На фото Кирилл стоит, заложив руки за спину. Из одежды на нем легкие брюки и трусы с принтом в виде фламинго. На обнаженной коже видны татуировки – синий кит, две ласточки и солнце. Молодой актер внимательно смотрит в камеру, пишет Cosmopolitan.

"У нас в семье есть хорошая традиция: каждое молодое поколение разочаровывает предыдущее", – написал в Instagram Кирилл Нагиев.



Instagram

Одним из первых фотографию прокомментировал сам Дмитрий Нагиев. Он пошутил:

"Молодец, сынок. Разочаруй меня, как я разочаровал деда".

Некоторые фолловеры заявили, что восхищены внешностью Кирилла. А одна балерина заметила, что актер находится в прекрасной физической форме, даже с ее профессиональной точки зрения.