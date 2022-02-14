Сын Жириновского: «Только живи»

Бывший вице-спикер Госдумы разместил в соцсети пост в поддержку госпитализированного лидера ЛДПР.

Сын известного российского политика, лидера Либерально-демократической партии Владимира Жириновского Игорь Лебедев опубликовал запись на своей странице в социальной сети Facebook «Только живи». Бывший вице-спикер Госдумы сопроводил этот пост статусом «Беспокоится».



Запись на странице Игоря Лебедева в Facebook

Запись сразу же вызвала сотни комментариев пользователей соцсети в поддержку Владимира Жириновского, который находится сейчас в Центральной клинической больнице из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Напомним, накануне Минздрав России оценил состояние политика как стабильное.