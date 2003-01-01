«Сыночек, любимый, как я без тебя буду жить»: в Пудожском районе простились с погибшим на СВО

О смерти 19-летнего бойца сообщает газета «Пудожский вестник».

С глубокой скорбью сообщаем о гибели Смирнова Никиты Сергеевича, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, говорится в сообщении.

Прощание прошло в поселке Подпорожье в Д 10 января. Похороны состоятся 12 января в 13.00.

Никите было 19 лет. Он погиб еще в мае 2025 года.

— Сыночек, любимый как я без тебя буду жить, — такое сообщение матери опубликовано в комментарии.

Вчера мы сообщали, что военнослужащий из Питкяранты Роман Филюгин погиб в зоне спецоперации.